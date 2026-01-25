Spese sostenute dagli autonomi, obbligo di tracciabilità selettivo
La circolare 15/E ha precisato il perimetro di applicazione delle disposizioni che impongono di utilizzare mezzi di pagamento che consentono di identificare il professionista
Obbligo di tracciabilità anche per i professionisti ma solo con riferimento ad alcune spese. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate che, con la circolare 15/E del 22 dicembre 2025, ha fatto il punto sull’obbligo di tracciabilità introdotto lo scorso anno, con riferimento ad alcune spese sostenute da dipendenti, imprenditori e anche lavoratori autonomi.Obbligo di tracciabilità anche per i professionisti ma solo con riferimento ad alcune spese. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate che, con la circolare...