Sport bonus, dal 30 maggio al via le domande per le donazioni agevolate

Con l’avviso pubblicato sul sito del dipartimento dello Sport si apre la prima finestra utile per le imprese che vogliono fruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici. L’agevolazione, introdotta nel 2019 e confermata anche quest’anno dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, comma 246), si applica alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici...

