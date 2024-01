Srl, deducibili i compensi ai soci per prestazioni accessorie

La domanda Buongiorno, vorrei capire quale sia il corretto trattamento fiscale, previdenziale nonché societario per le prestazioni accessorie nelle SRL considerando che: non vi è una normativa chiara e le uniche cose che si trovano online in merito sono: l’interpello n.954-203/2001 del Marzo 2002 ed una circolare INPS (assolutamente non fuganti i dubbi). Aggiungo: anche a seguito di contatti diretti con funzionari di INPS ed Agenzia delle Entrate nessuno di questi è stato in grado di darmi risposta non avendo alcuna contezza di nulla. Grazie mille in anticipo.G. S.

L’articolo 2345 del Codice civile regola le «prestazioni accessorie» nell’ambito delle società per azioni stabilendo che «oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per...