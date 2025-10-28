Staff house, i contributi ai canoni di locazione
Tenuto conto che l’articolo 14 del Dl 95/2025 (c.d. “Decreto Omnibus”) riconosce anche un contributo volto a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati ai lavoratori del settore turismo, con il decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025 è stata data attuazione a queste disposizioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 14 del Dl 95 del 30 giugno 2025 (c.d. “Decreto Omnibus”), al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo nonché, come specificato dalla...