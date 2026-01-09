Star company a gestione familiare, la giurisprudenza smonta l’abuso del diritto
La costituzione di un veicolo societario per la gestione dei diritti d’immagine è connotato dalla presenza di valide ragioni extrafiscali
La costituzione di una star company ai fini della gestione delle carriere di artisti e sportivi costituisce operazione abusiva in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000? Una risposta definitiva e univoca a tale domanda non esiste, anche se, leggendo le contestazioni mosse dall’agenzia delle Entrate - tanto per il caso «Giorgio Chiellini» (si veda l’articolo «Non è abuso creare una struttura per sfruttare i diritti d’immagine di Giorgio Chiellini») quanto per il caso trattato di recente dai...
