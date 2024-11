Start up innovative, niente detrazione per acquisti da terzi

Rilevano ai fini delle agevolazioni fiscali per gli investitori le partecipazioni in Pmi innovative ottenute da un Fondo a seguito di un conferimento e non quelle acquisite mediante compravendita da soggetti terzi. È l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 219/2024.

