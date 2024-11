Stock option, in bilancio il maggior valore della partecipazione

Il Ddl di Bilancio, all’articolo 114, riscrive il trattamento fiscale delle stock option per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. All’articolo 95 del Tuir, è stato infatti introdotto il nuovo comma 6-bis nel quale è previsto che i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni di stock option regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell...

