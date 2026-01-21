Stop al bonus mobili agganciato alle caldaie

Non sarà più possibile agganciare la sostituzione di caldaie al bonus mobili. I dubbi sollevati dopo la pubblicazione della guida dell’agenzia delle Entrate sull’agevolazione dedicata agli arredi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) trovano conferma: ieri è stata pubblicata una seconda edizione del vademecum che ha ritoccato alcuni passaggi, dedicati proprio agli interventi sugli impianti di riscaldamento.

Caldaie e bonus mobili

Il problema riguarda la possibilità di utilizzare la sostituzione di caldaie come intervento che...