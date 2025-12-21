Stop al ricorso senza deposito della procura
Per la Cgt Sicilia il difensore non si era premurato di produrre <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la documentazione</span>
La mancata produzione, con la prima difesa utile, della procura rilasciata dall’agenzia delle Entrate – Riscossione priva il difensore dello ius postulandi e rende l’appello inammissibile, senza possibilità di sanatoria.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n. 5344/17/2025 (presidente e relatore Schininà), pronunciandosi in esito a un appello proposto dall’Agenzia, nella vigenza del “vecchio” articolo 58 del Dlgs 546/92.
La questione nasce ...
