Stp tenute a presentare il modello Isa, ma ancora escluse dall’applicazione

Isa 2025, da usare per il periodo di imposta 2024, approvati in via definitiva con il provvedimento del 17 marzo (Protocollo 131055/2025). Ratificate, con un secondo provvedimento (Protocollo 131056/2025), anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei Modelli.

La principale novità di quest’anno riguarda la gestione delle Stp (società tra professionisti). In particolare, per il periodo d’imposta 2024, è previsto che chi esercita in forma d’impresa una delle attività, di cui agli Isa:

DK02U: attività degli studi di ingegneria;

DK04U: attività degli studi legali;

DK05U: servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;

DK18U: attività degli studi di architettura;

DK22U: servizi veterinari;

pur rimanendo...