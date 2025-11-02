Stretta sui pagamenti della Pa, spunta l’ipotesi dello stop

Sommerso da timori e proteste ancora prima dell’avvio, è già in bilico l’obbligo per i professionisti di dimostrare la propria regolarità fiscale e contributiva per essere pagati dalla pubblica amministrazione previsto dalla Manovra. A schierarsi contro sono anche alcuni esponenti della stessa maggioranza.

La norma (articolo 129, comma 10, del disegno di legge) per come è scritta ora fa scattare dal prossimo 1° gennaio un nuovo adempimento a carico dei professionisti che lavorano con la Pa: per ricevere...