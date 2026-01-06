Strutture ricettive all’aperto, per l’aggiornamento catastale c’è tempo fino al 15 dicembre
Gli incrementi del valore delle aree devono essere applicati all’intero ammontare immobiliare
Il Milleproroghe (articolo 16, comma 3, del Dl 200/2025) rinvia al 15 dicembre 2026 il termine ultimo per non incorrere in accertamenti e sanzioni per assolvere agli adempimenti dell’art. 7-quinquies del Dl 113/2024 riguardante i titolari di strutture ricettive all’aperto, per il pernottamento degli ospiti. Si tratta di disposizioni per così dire a doppio binario, nel senso che in parte sono agevolative per il contribuente ed in parte possono risultare penalizzanti. Tutti i titolari di strutture, ...