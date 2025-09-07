Studi e partite Iva, formazione da 60 a 100 ore per avere i fondi
È già in moto la macchina organizzativa di Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord che distribuirà 600 milioni ai giovani per avviare le attività. Premialità a chi seguirà i corsi di preparazione
Gli incentivi per aprire nuovi studi professionali partono dalla formazione, che servirà a orientarsi sia nella scelta dell’attività da avviare, sia nella costruzione di un solido business plan. Sessanta ore saranno la base minima per chi guarda ai contributi più bassi, ovvero al voucher da 40mila euro, duecento ore al massimo per chi, al contrario, punta al contributo più alto per l’autoimprenditorialità (massimo 200mila euro).
