Successioni: parità anche qualitativa tra coeredi

Il caso dei donatari che optano per la collazione «per imputazione»

di Angelo Busani

Quando i donatari, nelle divisioni ereditarie, scelgono la collazione «per imputazione», gli altri eredi effettuano i cosiddetti prelievi compensativi (ai sensi dell’articolo 725 del Codice civile) e cioè prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote; tali prelievi devono essere compiuti prima di aprire le operazioni divisionali, con l’obiettivo di ripristinare la parità non solo di valore ma anche di qualità dei beni assegnati a ciascuno.

È quanto decide la Cassazione...

