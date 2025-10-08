Successioni: parità anche qualitativa tra coeredi
Il caso dei donatari che optano per la collazione «per imputazione»
Quando i donatari, nelle divisioni ereditarie, scelgono la collazione «per imputazione», gli altri eredi effettuano i cosiddetti prelievi compensativi (ai sensi dell’articolo 725 del Codice civile) e cioè prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote; tali prelievi devono essere compiuti prima di aprire le operazioni divisionali, con l’obiettivo di ripristinare la parità non solo di valore ma anche di qualità dei beni assegnati a ciascuno.
È quanto decide la Cassazione...