Sugli aumenti contrattuali imposta sostitutiva 2026 ridotta al 5%

Gli incrementi retributivi erogati nel 2026, frutto dei rinnovi contrattuali sottoscritti con le organizzazioni sindacali dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, saranno tassati con un’imposta sostitutiva del 5 per cento. Nel caso di un aumento di 100 euro a un lavoratore con reddito 2025 di 30mila euro e reddito presunto 2026 di 45mila, l’imposta ridotta garantirà un netto in più in busta paga di quasi 30 euro rispetto alle aliquote Irpef a scaglioni di reddito e alla addizionali regionali e comunali...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi