Delega fiscale, modifiche distribuite tra Camera e Senato di Giovanni Parente









Modifiche per parti separate tra Camera e Senato. Si preannuncia una divisione dei compiti tra i due rami del Parlamento sui ritocchi alla delega fiscale. Con un’impostazione che, per grandi linee e citando solo i capitoli maggiori, dovrebbe prevedere la commissione Finanze della Camera concentrata sulla parte relativa alle imposte e quella del Senato poi focalizzare in seconda lettura l’attenzione sul capitolo dei procedimenti, ossia quello che comprende, tra l’altro, accertamento, riscossione e...