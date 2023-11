Sulle permute dei soggetti Ires resta il nodo della deroga di Fabrizio Cancelliere

La circolare 30/E/2023 non smarca il dubbio se anche per i soggetti titolari di reddito d’impresa valga la deroga, espressamente prevista per i soggetti Irpef, secondo cui non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

La risposta parrebbe negativa, almeno leggendo l’inciso ...