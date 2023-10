Super-ecobonus, lavori a cavallo di due anni: la chance dell’opzione tardiva di Marco Zandonà

La domanda Lavori di efficientamento energetico svolti a cavallo del 2022-2023 e conclusi nei primi di settembre 2023. Non è stata ancora fatta alcuna asseverazione ENEA. Se viene fatta asseverazione unica entro 90 giorni dalla fine lavori (come previsto dalle norme) è possibile fare la cessione dei crediti anche per le spese sostenute nel 2022, che ammontano a più del 30% dei lavori complessivi? In tal caso è necessario ed è possibile, per le spese 2022, ricorrere alla c.d. remissione in bonis? Se non fosse possibile la cessione questo impedimento riguarda solo la prima delle quattro rate relative alle spese sostenute nel 2022 o anche le 3 rate residue?

Il credito relativo alle spese sostenute nel 2022 può essere ceduto ancora entro il prossimo 30 novembre 2023, ma solo a banche. Viceversa non è possibile cedere per intere entro il 16 marzo 2024 l’intero credito per le spese sostenute nel 2022 e nel 2023 (entro tal data va ceduto il credito per le spese sostenute nel 2024 e per le rate successiva alla prima delle spese sostenute anteriormente). Con la recente risposta a Telefisco dello scorso settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato ...