Super Irap per le banche applicabile anche alle holding industriali
Esclusa invece la stretta sulla deduzione degli interessi passivi per gli esercizi dal 2026 al 2029
Super Irap dal 2026 per società di partecipazioni industriali e finanziarie. L’aumento di due punti dell’aliquota regionale, applicabile alle banche e alle assicurazioni in forza del disegno di legge di Bilancio 2026, colpisce anche le holding, che già dovranno fare i conti con la tassazione integrale dei dividendi da partecipate sotto soglia 10%.
Holding e Irap
Le società di partecipazione non finanziaria (le tipiche holding di famiglia), come definite dall’articolo 162-bis, lettera c), del Tuir, determinano la...