Superbonus, la donazione non evita la tassazione delle plusvalenze
La provenienza per donazione dell’immobile non basta ad evitare la speciale, e più gravosa, tassazione delle plusvalenze legate alle ristrutturazioni col beneficio del superbonus. La conclusione è contenuta nella risoluzione n. 62/2025, pubblicata dall’agenzia delle Entrate. Questa modalità di trasferimento di un’unità immobiliare non viene, cioè, equiparata alla successione, in quanto la norma della Legge di bilancio 2024 le disciplina diversamente.
Il quesito che ha innescato il chiarimento arriva...