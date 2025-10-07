Superbonus e catasto, partono altre 12mila lettere di controllo
Entro fine mese scatta la seconda tranche di invii da parte dell’agenzia delle Entrate: finiscono sotto esame le unità con uno scostamento molto elevato tra la rendita e i crediti fiscali ceduti
Ancora un round di controlli sui mancati adeguamenti catastali in seguito a lavori di superbonus. L’agenzia delle Entrate, dopo la tornata di circa 3mila missive partite ad aprile, si prepara a un altro giro di verifiche. Stavolta, però, non finiranno sotto esame, come era stato qualche mese fa, gli immobili a rendita zero, ma quelli con rendite basse sui quali sia stato effettuato un ammontare di lavori sproporzionato rispetto al valore catastale. Niente allarmismi: le lettere non partiranno a pioggia...