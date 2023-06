Superbonus, paracadute delle Entrate per i lavori di riqualificazione green degli Iacp di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Mancano le risorse per coprire una proroga del superbonus Iacp in scadenza il 30 giugno. Se, fino a pochi giorni fa, molti addetti ai lavori davano come probabile il rinvio, le ultime indicazioni in arrivo dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dicono che difficilmente la legge di conversione del decreto legge n. 51/2023 ospiterà un allungamento dei termini per i lavori degli ex istituti case popolari.

Bisogna ricordare che, entro il 30 giugno, i molti cantieri attivati dagli...