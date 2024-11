Superbonus, va chiarito quali soggetti Terzo settore sono ammessi a cessione e fondo da 100 milioni

Cessione del credito e sconto in fattura del superbonus a maglie strette per gli enti del Terzo settore, nonostante le eccezioni dettate dal Dl 39/2024.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 39, la scorsa primavera è arrivato lo stop per Onlus, Odv e Aps all’utilizzo degli strumenti alternativi alla detrazione per accedere al beneficio del superbonus. E’ rimasta in piedi una eccezione legata agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i...