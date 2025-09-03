Svalutazione delle rimanenze di magazzino, guida alla gestione contabile e fiscale

In riferimento alle svalutazioni di rimanenza, il principio contabile Oic 13 ne statuisce la rilevazione a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all’attivo. Dal punto di vista della valutazione, il principio di riferimento è quello del minore fra costo e valore di mercato: le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, Codice civile). Ai fini fiscali, il comma 5 dell’articolo 92 del Tuir dispone che, se il valore di costo dei beni è superiore al valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio, le rimanenze si valorizzano assumendo tale valore normale, con conseguente effetto svalutativo. Rimane cruciale l’individuazione in modo univoco del valore normale medio a cui fa riferimento l’articolo 92, Tuir. Vediamo le implicazioni pratiche.