Tabelle Aci 2024, costi maggiorati per il caro carburante

Come ogni anno, l’agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’Aci e in vigore dall’1 gennaio 2024. Si tratta di 12 tabelle da utilizzare per calcolare l’imponibile da includere nel reddito di lavoro dipendente dei soggetti assegnatari dei veicoli aziendali che ne fanno sia un utilizzo aziendale che privato.