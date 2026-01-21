Tardivo versamento, il contatore delle sanzioni guarda al momento del ravvedimento
La riduzione varia in base a quando la correzione viene perfezionata
L’individuazione della penalità applicabile per il tardivo versamento guarda a un momento potenzialmente diverso da quello in cui si determina la riduzione da ravvedimento: questo, almeno, qualora la regolarizzazione spontanea si perfezioni successivamente al pagamento in ritardo del tributo.
Quello sopra riportato è un principio ricavabile dalle disposizioni sulle irregolarità dei versamenti, da un lato, e sul ravvedimento dall’altro. Occorre infatti ricordare che l’articolo 13, comma 1 del Dlgs ...