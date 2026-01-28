Tari, fabbisogni standard aggiornati: possibile ritocco delle tariffe 2026
Pubblicate le nuove linee guida per l’applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il prossimo quadriennio
Pubblicate dal ministero delle Finanze le nuove linee guida per l’applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il quadriennio 2026 - 2029.
Il meccanismo
Ai sensi dell’articolo 1, comma 653, legge 147/2013, ai fini della determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da finanziare con il gettito della Tari si deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Questi ultimi sono costituiti dal costo medio di gestione di ciascuna...