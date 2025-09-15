Tari, niente esenzione automatica per i luoghi di culto
Scelta rimessa alle amministrazioni locali purché a carico della fiscalità generale e non del gettito Tari. La risoluzione 1/DF: tariffe da calibrare sulla reale capacità inquinante delle superfici
Per i luoghi di culto esclusa l’esenzione automatica dalla Tari. È il chiarimento fornito dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/DF/2025 che dirime i principali dubbi legati all’applicazione della tassa sui rifiuti anche a chiese e spazi religiosi da parte di alcuni comuni. Il dipartimento nella risoluzione prende le mosse da una dato certo: la normativa nazionale non contempla alcuna esenzione espressa per gli immobili destinati al culto, rimettendo di fatto alle amministrazioni locali...
Correlati
Risoluzione