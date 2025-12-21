Tassa fissa dei Paperoni cumulabile con gli impatriati
Risposta della direzione centrale sulla sostitutiva riservata ai neoresidenti: ok alla detassazione dei redditi di fonte estera e <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">di quelli conseguiti in Italia</span>
L’imposta fissa per i Paperoni può essere abbinata al regime degli impatriati. La risposta arriva da un interpello inedito dell’agenzia delle Entrate ed è basata sull’assenza di un espresso divieto normativo al cumulo. È un’apertura che potrebbe regalare un significativo risparmio fiscale ai milionari che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per beneficiare dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. E arriva proprio mentre il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.s. 1689) prevede...
Correlati
Altri provvedimenti