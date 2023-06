Tasse, versamenti al 31 luglio per 4,5 milioni di partite Iva di Marco Mobili e Giovanni Parente









Cantiere ancora aperto sulla proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi delle partite Iva. Allo studio del Governo c’è l’ipotesi di rinviare la scadenza attualmente fissata per il 30 giugno di circa 4,5 milioni di attività economiche tra quelle soggette alle pagelle fiscali e al regime forfettario (la flat tax) con un meccanismo in due tempi: rinvio fino al 20 luglio senza maggiorazioni; poi un periodo dal 21 al 31 luglio con cui si potrà andare alla cassa con l’aggiunta dello 0,40 per...