Tcf, l’interpello con regole base attiva lo scudo contro le sanzioni

Nella costante precarietà della fiscalità italica, l’adozione opzionale del sistema di controllo del rischio fiscale (Tax control framework, Tcf) rappresenta un buon viatico per sopperire alle molteplici incertezze del sistema, soprattutto al fine di evitare di incorrere in sanzioni e in talune conseguenze sul piano penale tributario.

La sensazione, almeno nel primo periodo, è che il Tcf verrà adottato su base facoltativa da imprese che sono già attrezzate (almeno in parte) sul piano dei controlli...