Telefisco 2026, iscrizioni entro le 18.00 di mercoledì
Si può scegliere tra le formule Base e Advanced
Ultime ore per iscriversi a Telefisco 2026, il convegno annuale dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore dedicato alle novità fiscali dell’anno. L’evento si terrà giovedì 5 febbraio e per partecipare è necessario procedere all’iscrizione online entro le ore 18 di mercoledì.
Il convegno, arrivato alla trentacinquesima edizione, durerà dalle 9 alle 18.30 e potrà essere seguito in diretta streaming, oltre che dalla sede principale di Bergamo (Ponte San Pietro) e presso una delle oltre 60 sedi attivate sul...