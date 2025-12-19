Terzo settore, in consultazione la circolare sulla nuova fiscalità
È possibile presentare osservazioni fino a venerdì 23 gennaio
In consultazione pubblica la bozza di circolare dell’agenzia delle Entrate sulla nuova fiscalità del Terzo settore. Un documento molto atteso destinato a rappresentare un punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle misure fiscali che entreranno in vigore dal prossimo anno.
Ci sarà tempo fino al 23 gennaio 2026 per presentare osservazioni. All’interno della circolare oltre ad una ricognizione delle disposizioni tributarie contenute nel Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) ...