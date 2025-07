Terzo settore, dal dipartimento per lo Sport in arrivo 500mila euro a favore degli oratori

Sport e Terzo settore: in arrivo mezzo milione di euro a favore degli oratori. Con l’avviso pubblicato lo scorso 1° luglio, il dipartimento per lo Sport ha reso noti i termini e condizioni per l’accesso alle risorse stanziate a valere sul fondo istituito con la legge di Bilancio 2025 (articolo 11, commi 902-906, della legge 207/2024). Vale a dire quello previsto per il triennio 2025-2027 per sostenere progetti capaci di rinsaldare la missione sociale, educativa e culturale degli oratori, presìdi ...

