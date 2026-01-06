Terzo settore, per il contributo autoambulanze domande entro il 31 gennaio
L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica accessibile dal portale dei servizi del ministero del Lavoro
Contributi per autoambulanze e beni strumentali, domande entro il 31 gennaio 2026. Con la pubblicazione delle linee guida relative all’annualità 2025, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo destinate all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Una misura che trova fondamento nell’articolo 76 del Cts e che disciplinano...
