Terzo settore, l’organo di controllo interviene se il patrimonio cala troppo
Le norme di comportamento aggiornate includono le verifiche sui canali whistleblowing e il monitoraggio in caso di liquidazione
Doveri di vigilanza, partecipazione alle riunioni degli organi sociali. Questi alcuni dei principali ambiti interessati dall’aggiornamento delle norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, poste in consultazione dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) a cinque anni dalla prima edizione.
Un testo che, peraltro, si colloca in una fase di grande evoluzione del sistema giuridico e tributario degli enti del Terzo settore i ...
Correlati
Altri provvedimenti