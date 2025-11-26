Terzo settore, obbligo di devoluzione del patrimonio anche per beni in natura

Terzo settore, l’obbligo di devoluzione del patrimonio può riguardare anche beni in natura. Con l’avvio delle misure fiscali previste dal Codice del Terzo settore, a decorrere dal prossimo anno, verrà definitivamente meno il regime Onlus. Sulle oltre 20mila realtà iscritte all’Anagrafe, sono circa 16mila quelle oggi ancora attive che sono chiamate ad accedere al Terzo settore entro il 31 marzo prossimo per mantenere una qualifica fiscalmente agevolata e non incorrere in obblighi devolutivi.

