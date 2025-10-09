Tetto più alto e tutele estese per il credito al consumo
Credito al consumo con più trasparenza verso i clienti. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Dlgs volto a recepire la Direttiva (UE) 2023/2225, la Ccd2 (Consumer credit directive 2) che sostituisce la precedente del 2008. Il Dlgs introduce norme più stringenti in materia di pubblicità, valutazione del merito creditizio, servizi di consulenza, accesso alle banche dati creditizie e tutela dei consumatori.
La disciplina del credito al consumo è estesa dal tetto di 75.000 euro a 100.000...