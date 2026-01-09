Titolare effettivo, privati con doppio requisito per l’accesso ai dati
Pubblicato in Gazzetta il decreto di recepimento della direttiva. Ricalibrati i meccanismi di accesso sulla base della giurisprudenza UE
La delicata vicenda della comunicazione del beneficiario effettivo torna di attualità a seguito dalle conclusioni dell’avvocato generale UE e della modifica introdotta dal decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 210 - recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire...