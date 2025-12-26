Contabilità

Titoli dell’attivo circolante non svalutabili anche nei bilanci 2025 e 2026

In arrivo per i soggetti Oic la conferma della chance reiterata negli anni con decreti Mef. Deduzioni sulle obbligazioni ammesse nei limiti della media dei prezzi dell’ultimo semestre

di Marco Piazza

Sarà confermata, anche per i bilanci 2025 e 2026 la possibilità, per le imprese soggette ai princìpi contabili Oic, di non svalutare i titoli appartenenti all’attivo circolante, salvo in caso di perdita durevole di valore. Negli anni passati la reiterazione di questa misura è avvenuta, invece, con decreti del Mef (da ultimo il Dm 23 settembre 2024), previo accertamento di una situazione di turbolenza dei mercati finanziari. Sono in parte confermati anche i nuovi limiti di deducibilità fiscale delle...

