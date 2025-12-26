Titoli dell’attivo circolante non svalutabili anche nei bilanci 2025 e 2026
In arrivo per i soggetti Oic la conferma della chance reiterata negli anni con decreti Mef. Deduzioni sulle obbligazioni ammesse nei limiti della media dei prezzi dell’ultimo semestre
Sarà confermata, anche per i bilanci 2025 e 2026 la possibilità, per le imprese soggette ai princìpi contabili Oic, di non svalutare i titoli appartenenti all’attivo circolante, salvo in caso di perdita durevole di valore. Negli anni passati la reiterazione di questa misura è avvenuta, invece, con decreti del Mef (da ultimo il Dm 23 settembre 2024), previo accertamento di una situazione di turbolenza dei mercati finanziari. Sono in parte confermati anche i nuovi limiti di deducibilità fiscale delle...