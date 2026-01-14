Tobin tax, ora gli acquisti di azioni fanno i conti con le aliquote raddoppiate
Restano le esclusioni per i passaggi avvenuti per successioni e donazioni. Fuori dal raggio d’azione anche le operazioni concluse sul mercato primario
Le operazioni di acquisto di azioni effettuate nei mercati finanziari italiani nei primi giorni del 2026 sono state assoggettate alla nuova aliquota dello 0,2 per cento in relazione alla Tobin tax. La misura è in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 29-31, della legge 199/2025 (manovra 2026). Allo stesso modo, il raddoppio delle aliquote in vigore fino allo scorso anno ha trovato applicazione in relazione alle operazioni effettuate al di fuori dei ...