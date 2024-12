Tonnage tax confermata ma viene escluso il trasporto terrestre dei container

Il decreto delegato sulle imposte dirette approvato martedì scorso in via definitiva dal Governo interviene anche sulla tonnage tax. In particolare, dando attuazione alle raccomandazioni espresse lo scorso 19 novembre dalla commissione Finanze della Camera, l’Esecutivo ha accolto le richieste della Commissione europea per garantire la proroga decennale dell’autorizzazione al regime di tonnage tax.

È un intervento atteso, dato che la precedente autorizzazione comunitaria al regime di tassazione forfettaria...