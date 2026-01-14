Tosap, spetta all’ente impositore dimostrare la servitù di pubblico passaggio

Ai fini dell’assoggettabilità alla Tosap, la «dicatio ad patriam» di un bene immobile di proprietà privata, da cui sorge una servitù di uso pubblico, non è integrata dalla semplice tolleranza di un comportamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza 1044/3/2025, ha accolto l’appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società occupante la strada, avendo ritenuto sussistente una servitù...

