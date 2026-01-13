Tour operator, detraibile l’Iva dei costi generali relativi all’attività
Niente detrazione, secondo le modalità ordinarie, per l’imposta relativa ai costi sostenuti per acquistare i servizi come alloggio e trasporto, che compongono il pacchetto di viaggio
L’articolo 74-ter del Dpr 633/1972 prevede un regime speciale Iva per le agenzie di viaggio e turismo, nonché per i cosiddetti tour operator che organizzano e vendono a viaggiatori, in proprio o tramite mandatari, "pacchetti turistici", consistente nell’adozione di un sistema detrattivo "base da base". Secondo tale regime speciale, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’Iva è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e l’ammontare complessivo dei costi...