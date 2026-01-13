Tour operator, detraibile l’Iva dei costi generali relativi all’attività

La domanda Un tour operator italiano che vende esclusivamente viaggi extra Ue (Usa) In regime 74 ter extra Ue, risulta sempre a credito Iva a seguito delle fatture ordinarie di acquisto che riceve, ad esempio canoni di locazione immobile, utenze, consulenze professionali e acquisti cespiti. Si chiede se è corretto portare in detrazione l’Iva sugli acquisti ordinari e pertanto risultare sempre a credito Iva oppure se non emettendo fatture con Iva è soggetto a qualche indetraibilità.

D. C. - Bergamo

L’articolo 74-ter del Dpr 633/1972 prevede un regime speciale Iva per le agenzie di viaggio e turismo, nonché per i cosiddetti tour operator che organizzano e vendono a viaggiatori, in proprio o tramite mandatari, "pacchetti turistici", consistente nell’adozione di un sistema detrattivo "base da base". Secondo tale regime speciale, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’Iva è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e l’ammontare complessivo dei costi...