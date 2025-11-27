Transizione 5.0: le indicazioni dell’ultimo minuto
Chi ha già inviato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Dsan), se non in linea con le indicazioni del Mimit deve ritrasmetterla
Credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, pubblicata la guida del ministero delle Imprese e del Made in Italy che indica le modalità con cui compilare la dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta trasmessa dal Gse mediante pec.
Dalla lettura della guida emergono due situazioni che richiedono attenzione da parte delle imprese...
