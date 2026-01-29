Transizione 4.0, per le comunicazioni di completamento proroga al 31 marzo 2026

Con un decreto direttoriale datato 28 gennaio 2026, il direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il made in Italy del Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) ha disposto la modifica dell’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto direttoriale 16 giugno 2025.

Il provvedimento estende i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti...