Transizione 4.0, per le comunicazioni di completamento proroga al 31 marzo 2026
Il decreto direttoriale del Mimit modifica i termini per la trasmissione dei modelli di completamento: 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, 31 luglio 2026 per quelli ultimati entro il 30 giugno 2026
Con un decreto direttoriale datato 28 gennaio 2026, il direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il made in Italy del Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) ha disposto la modifica dell’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto direttoriale 16 giugno 2025.
Il provvedimento estende i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti...