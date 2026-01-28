Imposte

Transizione 5.0: dal 30 gennaio via alle comunicazioni di completamento al Gse

Le imprese con istanze ammesse tecnicamente dopo il 6 novembre possono procedere sulla piattaforma del Gestore. Per il riconoscimento del credito va però caricata la documentazione entro febbraio

di Marco Belardi

Entra nel vivo la fase attuativa di Transizione 5.0. A partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, il Gse abilita l’invio delle comunicazioni di conferma e completamento per le imprese che hanno superato il vaglio tecnico delle proprie istanze.

L’apertura riguarda esclusivamente i soggetti che hanno trasmesso domanda in data successiva al 6 novembre 2025 e la cui istanza è risultata conforme ai requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 38 del Dl 19/2024.

Punto critico da non ...

Gli ultimi contenuti di Imposte