Transizione 5.0: credito residuo in cinque quote annuali
Risoluzione delle Entrate: il tax credit non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 non rimane più disponibile come importo unitario
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1/E del 12 gennaio, ricorda che, a partire dal 31 dicembre 2025, il credito d’imposta riconosciuto nell’ambito del Piano Transizione 5.0 subisce una trasformazione: il credito residuo risulta azzerato per rinascere suddiviso in più quote.
La disciplina prevista dall’articolo 38 del Dl 19/2024 stabilisce infatti...
