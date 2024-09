Transizione 5.0, esclusi i beni ordinati nel 2023. Fotovolaico made in Ue

Transizione 5.0, dal Gse le faq per chiarire alcuni dubbi di imprese e professionisti. Sono escluse le macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili, neanche se impiegano combustibili alternativi, fanno eccezione i veicoli agricoli e forestali. Per il fotovoltaico, sia i moduli che le celle devono essere prodotti negli stati membri dell’Unione Europea. Un secondo progetto può essere presentato sulla stessa struttura solo se l’impresa ha ottenuto la «Ricevuta di conferma del credito...

