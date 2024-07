Transizione 5.0, nuova chance per ingegneri e revisori

Per i professionisti tecnici e i revisori si aprono nuove prospettive legate al piano Transizione 5.0. Come è già accaduto per il Superbonus questi esperti avranno un ruolo centrale nel piano da 6,3 miliardi di risorse del Pnrr. Spetta a loro, di fatto, garantire la prenotazione delle risorse progettando sistemi di risparmio energetico e rendicontare allo Stato le spese.

Ma l’opportunità è destinata solo a specifiche categorie: per quanto riguarda i tecnici, soprattutto gli ingegneri e i professionisti...